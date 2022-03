Barcelona fecha patrocínio com o Spotify e muda nome do Camp Nou

É a primeira vez que uma plataforma de música se une ao mundo do futebol; parceria dura por quatro anos

Divulgação/ FC Barcelona Pela primeira vez na história, o Camp Nou será renomeado



O Spotify se tornou o grande patrocinador do Barcelona. O time catalão anunciou que a plataforma de assinatura de streaming será o principal parceiro do clube e o parceiro oficial de streaming de áudio. A marca irá aparecer nos uniformes de jogo e de treino da equipe masculina e feminina pelas próximas quatro temporadas. Pela primeira vez na história, o estádio também mudará de nome e se chamará Spotify Camp Nou. O estádio passará por uma ‘remodelação’ que transformará as instalações e o ambiente do clube para a ‘classe mundial’. Segundo o comunicado do Barça, “a visão da parceria é criar uma nova plataforma para ajudar os artistas a interagir com a comunidade global de fãs do FC Barcelona”. O acordo ainda precisa ser aprovado pela Assembleia Extraordinária de Delegados, que acontece em 3 de abril. É a primeira vez que um serviço de música se une a um clube de futebol.

“FC Barcelona e o Spotify trabalharão para usar as superfícies promocionais do clube no estádio para apresentar e ampliar o trabalho dos artistas para a audiência global de TV do Blaugrana. Com o desenvolvimento do Espai Barça, o Spotify está se juntando ao clube no próximo capítulo de sua história”, diz o clube em comunicado. “Estamos muito orgulhosos de anunciar uma aliança pioneira como esta com uma organização de renome mundial como o Spotify. Esta parceria vai permitir-nos continuar a aproximar o clube dos seus adeptos e fazê-los sentir-se, ainda mais, parte da família Barça através de experiências únicas, combinando duas atividades como o entretenimento e o futebol, permitindo-nos conectar com novos audiências em todo o mundo”, disse o presidente Joan Laporta ao site oficial do Barcelona.