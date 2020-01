Barcelona joga mal e perde para o Valencia fora de casa

Juan Carlos Cárdenas/EFE O Barcelona de Lionel Messi foi derrotado por 2 a 0 no Mestalla



Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona era o favorito para o confronto fora de casa diante do Valencia neste sábado, mas os donos da casa fizeram valer o mando de campo e venceram por 2 a 0 em jogo válido pela 21ª rodada da competição.

Os autores dos gols da vitória mandante foram Jordi Alba (contra) e o atacante uruguaio Maxi Gómez. Os dois tentos saíram no segundo tempo da emocionante partida no Estádio Mestalla.

Com o resultado, o Barcelona se mantém na ponta da tabela, mas estaciona nos 43 pontos, mesma soma do Real Madrid. Porém, o time madrilenho entra em campo neste domingo contra o Valladolid, fora de casa, às 17h, e pode assumir a ponta.

Já o Valencia vai aos 34 pontos e sobe para a quinta posição do campeonato, posto que rende acesso à Liga Europa, segunda competição continental mais importante da Europa.

No jogo deste sábado, o volante Arthur retornou ao time titular do Barça. Já o time da casa contou com o zagueiro Gabriel Paulista, que teve gol anulado. O atacante Rodrigo Moreno, brasileiro naturalizado espanhol, que é cobiçado pelo time catalão, entrou no segundo tempo.

*Com informações do Estadão Conteúdo