Barcelona joga mal, mas arranca empate com Napoli e fica a uma vitória das 4ªs

Cesare Abbate/EFE Lionel Messi foi bem marcado e teve atuação tímida no jogo contra o Napoli



Como tem se tornado rotina na atual temporada, o Barcelona não jogou bem, mas lutou e conseguiu sair de campo com um resultado aceitável nesta terça-feira, em Nápoles, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Diante do perigoso time do Napoli, o Barça sofreu, mas contou com boa atuação de Ter Stegen e arrancou um bom empate por 1 a 1 no Estádio San Paolo.

Os donos da casa saíram na frente, com gol anotado pelo agora maior artilheiro da história do Napoli, Dries Mertens, aos 30min do primeiro tempo, mas Antoine Griezmann igualou para os catalães aos 11min da etapa complementar após assistência de Semedo.

Lionel Messi, que atuou durante os 90min, teve atuação apenas tímida. Quase anotou o gol da virada do Barcelona aos 18min do segundo tempo em chegada frente a frente com Ospina, é verdade, mas foi bem marcado pelo forte sistema defensivo italiano e pouco conseguiu produzir durante a partida.

Nos últimos minutos do duelo, o chileno Arturo Vidal conseguiu levar dois cartões amarelos no mesmo lance e foi expulso. Ele cometeu falta em Mário Rui, foi advertido e acabou recebendo o vermelho após discutir e encostar a cabeça no lateral-esquerdo português.

Com o empate, Barcelona e Napoli seguem muito vivos na luta por uma vaga às quartas de final da Champions League. Quem vencer o jogo de volta, marcado para o dia 18 de março, no Camp Nou, avança. Um 0 a 0 classifica o Barça, enquanto qualquer empate com pelo menos dois gols dá o passaporte ao Napoli – caso o 1 a 1 se repita, a decisão ocorrerá na prorrogação ou na disputa por pênaltis.