Barcelona manda representante para observar Marcos Paulo, do Fluminense, diz jornal

Mailson Santana/FFC

A disputa para fazer a limpa nos jovens que despontam no futebol brasileiro ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal “AS”, o Barcelona mandou um representante ao Brasil para observar o jovem Marcos Paulo, de 18 anos, atacante do Fluminense.

José Mari Bakero, secretário técnico do Barça B, foi o responsável por entrar em contato com familiares de Marcos Paulo no ano passado. O jornal afirma que o clube catalão apresentou um projeto de carreira e uma proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) pelo jogador.

Marcos Paulo é formado nas categorias de base do Fluminense e tem contrato até 30 de junho de 2021. A multa rescisória do atacante de 18 anos é de 45 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões).

Essa não é a primeira vez que um clube europeu vem atrás de Marcos Paulo. Em 2018, a Roma ofereceu 7 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões na cotação atual) mais um percentual em futura venda pelo atacante. O Flu recusou.