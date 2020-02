Barcelona ofereceu mais de R$ 100 milhões para ter Willian José, diz jornal

Reprodução/Twitter/Willian José Willian José é atacante da Real Sociedad



Sem poder contar com o lesionado Luís Suárez, o Barcelona se movimentou no mercado de transferências e tentou achar algum atacante para fazer parceria com Lionel Messi. Além de ter tentado contratar Rodrigo, do Valencia, o catalão foi atrás do centroavante Willian José, que defende a Real Sociedad. As informações são do “Mundo Deportivo”, em matéria publicada na manhã desta terça-feira (11).

Segundo o jornal, o Barcelona fez uma proposta de 23 milhões de euros (R$ 108 milhões) para adquirir o atacante Willian José, em janeiro deste ano. O clube do País Basco, porém, não considerou fazer o negócio e optou por manter o assediado jogador brasileiro em seu plantel.

Indicado pelo treinador Setién Quique, Willian José chegaria ao Barcelona para cobrir a lacuna deixada por Luís Suárez e ser peça-importante no ataque do time, que disputará as oitavas de final da Champions League contra o Napoli entre fevereiro e Março.

Apesar do Barça ter a possibilidade de fazer novas ofertas por Willian José, o prazo para inscrição de jogadores no mata-mata da Liga dos Campeões se encerrou. Assim, o time catalão não deverá insistir no atleta com passagens por São Paulo, Santos e Grêmio.

Importante na equipe da Sociedad no começo da temporada, Willian José também foi procurando por outros grandes times do “Velho Continente”, como o Tottenham. Desejando sair, ele manifestou sua vontade publicamente e acabou “caindo no conceito” da torcida após não deixar o clube basco.

Agora, Willian José é reserva do sueco Alexsander Isak, recém-contratado que vem fazendo sucesso. No geral, o brasileiro 8 gols em 24 partidas disputadas na temporada europeia.