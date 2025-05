Barcelona renova contrato de Lamine Yamal até 2031

Novo vínculo será oficialmente ativado em 13 de julho, data em que o atleta completará 18 anos; até o momento, o atacante acumulou 25 gols e 34 assistências pelo clube catalão

EFE/ Enric Fontcuberta Cláusula de rescisão permanece em impressionantes 1 bilhão de euros



O Barcelona confirmou a renovação do contrato do jovem atacante Lamine Yamal, que agora se estenderá até junho de 2031. Com apenas 17 anos, Yamal se destacou como um dos principais jogadores da equipe, contribuindo para a conquista de três títulos nesta temporada. O novo vínculo será oficialmente ativado em 13 de julho, data em que o atleta completará 18 anos. A cláusula de rescisão permanece em impressionantes 1 bilhão de euros. Desde sua estreia no time principal, Yamal já participou de 106 jogos, estabelecendo-se como o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sua trajetória no Barcelona começou aos 7 anos, e ele fez sua primeira aparição na equipe profissional aos 15. Até o momento, o atacante acumulou 25 gols e 34 assistências.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias