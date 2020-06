Barcelona derrota Athletic Bilbao e retoma a liderança do Campeonato Espanhol

EFE/Alberto Estévez Barcelona abriu vantagem temporária de três pontos no Espanhol



Após empatar sem gols com o Sevilla, o Barcelona retomou a liderança e se afastou do Real Madri, mesmo que temporariamente. No Camp Nou, o time superou o Athletic Bilbao por 1 a 0 e terá que torcer contra o rival, que entra em campo nesta quarta-feira.

O Real começou a rodada na ponta da tabela, com os mesmos 65 pontos do Barça, com vantagem apenas no confronto direto. Os catalães somaram mais três pontos e agora torce por um empate do rival contra o Mallorca, no Santiago Bernabéu. O Bilbao, por sua vez, é o 10º colocado na tabela, com 42 pontos.

Vindo de um empate, o Barcelona não teve vida fácil. Assim como no último fim de semana, o time demonstrou dificuldades, principalmente na armação, e sofreu durante os 90 minutos, demonstrando ainda falta de ritmo na retomada do futebol.

O único gol da partida só saiu no segundo tempo, aos 35 minutos. Após um bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Ivan Rakitic, que chegou por trás, surpreendeu a defesa visitante e encheu o pé, estufando as redes. Os jogadores não esconderam o alívio. Messi e Suárez tiveram boas chances,

O time ainda desperdiçou duas grandes oportunidades, ambas com Ansu Fati, que substituiu o apagado Antoine Griezmann na etapa complementar. Em uma delas, acertou a trave.

