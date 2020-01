Barcelona se reúne com Xavi para substituir Ernesto Valverde, diz rádio

Divulgação FIFA Xavi



O Barcelona está de olho em um ídolo histórico para ser seu novo técnico. O diretor esportivo Eric Abidal e o CEO Óscar Grau se reuniu com Xavi Hernández, segundo a rádio “RAC-1”, no Qatar, nesta sexta-feira (10).

A informação que surge na Catalunha é que o Barcelona pretende transformar Xavi Hernández em seu técnico no futuro. O ex-meia é atualmente treinador do Al Sadd desde junho.

Ernesto Valverde não deve ter sua permanência no Barcelona estendida por muito tempo. O atual técnico do Barça está no clube desde 2017 e enfrenta rejeição interna e de parte da torcida.

A derrota por 3 a 2 para o Atlético de Madrid na semifinal da Supercopa da Espanha, na última quinta-feira (9), gerou uma nova onda de críticas. O treinador afirmou até que é “inevitável” falar sobre demissão.