Barcelona tem Aubameyang como principal alvo para substituir Suárez

EFE Pierre-Emerick Aubameyang comemora seu gol contra o United



O Barcelona está de olho no mercado da bola para contratar um atacante de referência ainda neste mês. De acordo com publicação do jornal “Mundo Deportivo”, nesta terça-feira (21), o clube blaugrana já definiu possíveis substitutos do atacante Luís Suárez, que ficará quatro meses fora dos gramados depois de lesionar o menisco do joelho direito.

Segundo a matéria do periódico espanhol, o Barça definiu o centroavante Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, como nome ideal para o lugar do uruguaio. A má fase dos “Gunners” no Campeonato Inglês (é apenas o 10º colocado) seria um trunfo para seduzir o jogador.

A negociação, por outro lado, não seria fácil. Aubameyang tem contrato até 2021 e, atualmente, é o principal jogador da equipe treinada por Mikel Arteta, com 14 gols em 22 partidas na Premier League. Além disso, o Barcelona não tem uma situação financeira das mais favoráveis, tendo dificuldades em investir pesado após contratar Antoine Griezmann na última janela de transferências.

Assim, o Barça não descarta fazer uma aquisição de menos impacto, como a do atacante Rodrigo, do Valencia. Com estilo diferente em relação ao de Aubameyang, o espanhol seria uma alternativa interessante para a reta decisiva da temporada.

O “Mundo Deportivo” também afirma que outros nomes mais acessíveis são especulados nos bastidores no Camp Nou, como, por exemplo, Olivier Giroud, do Chelsea, e Fernando Llorente, do Napoli.

O francês está em final de contrato com os “Blues” e não teria sua saída dificultada, enquanto Llorente tem vínculo até o ano que vem com o Napoli, adversário dos catalães nas oitavas de final da Champions League.