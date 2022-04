Barcelona tenta até o fim, mas Eintracht Frankfurt faz jogo perfeito e avança na Liga Europa

Kostic (2x) e Borré marcaram os gols dos alemães, enquanto Busquets e Depay diminuíram; o adversário das semifinais será o West Ham

Reprodução/ Twitter @Eintracht Kostic comemora gol do Eintracht Frankfurt



O Barcelona está eliminado da Liga Europa. A equipe perdeu por 3 a 2 (4 a 3 no agregado) para o Eintracht Frankfurt, nesta quinta-feira, 14, no Camp Nou, em jogo perfeito dos alemães. Igual no primeiro jogo, o Eintracht foi mais ofensivo e abriu o placar logo aos 4 minutos com Kostic, de pênalti. Aos 36, Borré acertou um chutaço de fora da área e ampliou o marcador. O colombiano homenageou Freddy Rincón em sua comemoração. No segundo tempo, aos 22 minutos, Kostic marcou mais um em chute cruzado. O que parecia perdido para o Barcelona, se mostrou um tanto esperançoso no final. Busquets chegou a fazer um gol, mas foi anulado por impedimento. Então aos 46, ele voltou a marcar e dessa vez valeu. Aos 51 minutos, Depay fez mais um para o Barça em cobrança de pênalti e o jogo terminou em 3 a 2. O Eintracht agora enfrenta o West Ham em busca de vaga para final.