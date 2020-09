Barcelona vence amistoso contra o Girona com gols de Messi e Coutinho

Após uma tentativa fracassada de deixar o clube, craque argentino faz suas primeiras partidas na pré-temporada

EFE/Enric Fontcuberta Messi marcou aos 45 minutos do primeiro tempo, e no início da segunda etapa



Depois de uma tentativa frustrada de deixar o Barcelona, Lionel Messi disputou seu segundo jogo na pré-temporada. Nesta quarta-feira, o craque marcou dois gols na vitória da equipe sobre o Girona por 3 a 1, em amistoso disputado no estádio Johan Cruyff, normalmente usado pela equipe B do clube.

O brasileiro Philippe Coutinho abriu o placar em Sant Joan Despí. De volta ao Barcelona depois de uma temporada no Bayern de Munique, onde foi campeão da Liga dos Campeões sobre o PSG, ele foi acionado após uma tabela entre Messi e Trincão, e fez 1 a 0.

Mais participativo que no último sábado, no duelo contra o Gimnàstic, Messi marcou aos 45, ao receber fora da área e chutar de pé direito. Ele contou com um desvio na trave antes da bola entrar. No primeiro minuto da segunda etapa. Saíz aproveitou a falha de De Jong na saída de bola e superou o goleiro brasileiro Neto para diminuir. Cinco minutos depois, Messi bateu de esquerda e contou com desvio na defesa para marcar o terceiro.

* Com EFE