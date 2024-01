Barcelona vence Osasuna e enfrenta o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha

Robert Lewandowski e Lamine Yamal marcaram para a equipe catalã; decisão acontece neste domingo, 14

EFE/Juan Carlos Cárdenas Barcelona venceu o Osasuna na semi da Supercopa da Espanha



O Barcelona garantiu sua vaga na final da Supercopa da Espanha ao vencer o Osasuna por 2 a 0 nesta quinta-feira, 11. A partida, que aconteceu no estádio Al-Awwal de Riade, na Arábia Saudita, teve gols de Robert Lewandowski, aos 14 minutos do segundo tempo, e Lamine Yamal, nos acréscimos. Agora, o Barça enfrentará o Real Madrid na disputa pelo título no próximo domingo, 14, no mesmo estádio. Essa será a primeira vez que os dois times se enfrentam em 2024 e a final da Supercopa será uma reedição do confronto do ano passado, vencido pelo Barcelona. O time de Xavi Hernández teve dificuldades para superar a defesa bem postada do Osasuna e acabou sendo impreciso na maioria das finalizações. Mesmo assim, a equipe conseguiu marcar dois gols e garantir a vitória. Agora, o foco está na final contra o Real Madrid, que venceu o Atlético de Madrid por 5 a 3 na quarta-feira, em jogo decidido na prorrogação.