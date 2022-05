Barcelona vende Philippe Coutinho ao Aston Villa por R$ 107 milhões

De acordo com o comunicado, os catalães também ficarão com 50% de uma futura venda do brasileiro

Reprodução/Instagram/avfcofficial Coutinho foi contratado pelo Aston Villa em definitivo



O Barcelona anunciou na tarde desta quinta-feira, 12, que negociou o meio-campista Philippe Coutinho para o Aston Villa por 20 milhões deu euros (na cotação atual, aproximadamente R$ 107 milhões). De acordo com o comunicado, os catalães também ficarão com 50% de uma futura venda do brasileiro. Vale lembrar que, em 2018, o Barça pagou 135 milhões de euros para tirar o jogador do Liverpool.

Já o Aston Villa, que tinha Coutinho por empréstimo até o final da temporada, anunciou que o armador assinou contrato válido até junho de 2026. “Esta é uma contratação brilhante para o Aston Villa. Phil é um profissional modelo e seu impacto no grupo tem sido muito claro desde que ingressou em janeiro. Com a maneira como ele se comporta dentro e fora do campo, ele também é um modelo valioso para nossos jogadores mais jovens, que só podem se beneficiar de sua experiência. À medida que procuramos construir para a próxima temporada, é incrível trabalhar em um clube que executa seus negócios de forma tão decisiva e tranquila”, disse o técnico Steven Gerrard.

🚨 O FC Barcelona chegou a um acordo com o Aston Villa para a transferência de Philippe Coutinho por 20 milhões de euros, mais 50% do valor de uma futura venda do jogador. O Barça agradece publicamente o atleta pelo seu compromisso e lhe deseja muita sorte no futuro. pic.twitter.com/Fts2t0mJG3 — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 12, 2022

Revelado nas categorias de base do Vasco, Philippe Coutinho foi negociado com a Inter de Milão com apenas 17 anos. Na Itália, porém, o meio-campista acabou não rendendo e chegou a ser emprestado ao Espanyol. Seu futebol, entretanto, apareceu somente no Liverpool, quando se destacou entre 2013 e 2018. Segunda maior contratação da história do futebol, o meia não rendeu o esperado no Barcelona e chegou a ser emprestado ao Bayern de Munique. Retomando o bom futebol no Aston Villa, ele voltou a ser convocado pelo treinador Tite e está cotado para disputar a sua segunda Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira.