Barcelona vira contra o Real Madrid nas quartas de final da Champions feminina

Vitória por 3 a 1 deixa as atuais campeãs mais perto das semifinais; Jogo da próxima semana, no Camp Nou, pode bater recorde de público no futebol feminino: 85 mil ingressos foram vendidos

Reprodução/ Twitter @WUCL Putellas (2x) e Pina marcaram os gols da vitória das catalãs



O grande El Clásico movimentou a rodada das quartas de final da Liga dos Campeões feminina. Nesta terça-feira, 22, a equipe merengue recebeu as rivais no estádio Alfredo Di Stéfano e perdeu por 3 a 1. O Barcelona é o atual campeão da Liga e melhor time da Europa. O Real Madrid, jogou muito bem, mas não conseguiu segurar o ataque catalão no fim. No primeiro tempo, fez uma marcação forte e abriu o placar aos oito minutos quando González deixou Olga Carmona na cara do gol, e ela finalizou no contrapé da goleira. O time conseguiu segurar as rivais até o fim dos 45 minutos e sai aplaudido. Porém, no segundo tempo, em um lance bobo da zaga merengue, aos oito minutos, a árbitra marcou pênalti e a craque Alexia Putellas empatou o confronto. A partir daí, o Barça se soltou mais. Aos 35 minutos, a bola sobrou na grande área e Pina chutou, virando o placar para as atuais campeãs. Nos acréscimos, Putellas chutou na saída da goleira e fez o terceiro.

Esse jogo tem sido esperado há semanas na Espanha. Na partida de volta, que acontece na próxima semana no Camp Nou, teve todos os 85 mil ingressos vendidos. Esse pode ser o maior público do futebol feminino no mundo. O recorde, até agora, é da partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, no Wanda Metropolitano, em 2019. Cerca de 60.739 torcedores assistiram à vitória do Barça por 2 a 0 no Campeonato Espanhol. No Brasil, o recorde é da final do Campeonato Paulista de 2019, entre Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena, com 30.077 torcedores.