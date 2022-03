Barcelona vira sobre o Galatasaray e se classifica para as quartas da Liga Europa 

Mesmo enfrentando um estádio lotado e saindo atrás com gol do brasileiro Marcão, o time comandado por Xavi Hernández virou com Pedri e Aubameyang

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU Barcelona despachou o Galatasaray na Liga Europa



O Barcelona mostrou poder de superação para vencer o Galatasaray por 2 a 1, em Istambul, na Turquia, nesta quinta-feira, 17, pelas oitavas de final da Liga Europa. Mesmo enfrentando um estádio lotado e saindo atrás com gol do brasileiro Marcão, o time comandado por Xavi Hernández virou com Pedri e Aubameyang. Como a primeira partida, realizada no Camp Nou, terminou empatada em 0 a 0, a equipe espanhola avançou às quartas da competição. Nesta sexta-feira, 18, a Uefa irá realizar um sorteio para definir os próximos confrontos do torneio e também, claro, da Liga dos Campeões da Europa.

Quem também passou para a próxima fase foi o Rangers, da Escócia, que despachou o Estrela Vermelha, da Sérvia. Ainda que tenha perdido nesta quinta-feira por 2 a 1, os escoceses ficaram com a vaga por causa do primeiro jogo, quando ganharam por 3 a 0 sob o seu domínio. No duelo Monaco x Braga, melhor para os portugueses, que venceram o confronto de ida por 2 a 0 e seguraram o 1 a 1 hoje. A Atalanta, por sua vez, desclassificou o Bayer Leverkusen depois de dois triunfos (3 a 2 e 0 a 1). Por fim, o RB Leipzig conseguiu avançar automaticamente por conta da eliminação do Spartak Moscou, um dos países prejudicados por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Betis x Eintraicht Frankfurt, West Ham x Sevilla e Lyon x Porto são os outros jogos desta quinta.