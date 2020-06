Barcelona volta ao Campeonato Espanhol com goleada sobre o Mallorca

EFE/JuanJo Martín Messi foi decisivo na goleada do Barça sobre o Mallorca



De penteado novo e sem barba, visual adotado desde o início da pandemia, Messi voltou aos gramados com a mesma habilidade, e levou o Barcelona a goleada sobre o Mallorca, por 4 a 0, neste sábado. O jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol é o primeiro das equipes após a retomada.

Com o resultado, os catalães chegaram aos 61 pontos, e se mantiveram na liderança da competição. Cinco pontos atrás, está o Real Madrid, que joga contra o Eibar neste domingo.

O time do craque argentino não encontrou muitas dificuldades. Aos dois minutos, Arturo Vidal surpreendeu a zaga adversária ao desviar um cruzamento que veio da esquerda. Em desvantagem, a equipe da casa foi ao ataque a abriu espaços para Messi e companhia.

O Barcelona criou várias oportunidades, e só tinha trabalha com Takefusa Kubo, de 19 anos, que está emprestado do Real Madrid. Em duas oportunidades, o atacante forçou boas defesas de Ter Stegen.

No fim do primeiro tempo, o talento de Messi sobressaiu e ampliou o placar. Com um toque de cabeça, ele deixou Martin Braithwaite livre para fazer 2 a 0.

Voltando de uma cirurgia no joelho, Griezmann substituiu Suárez, e, fora de forma, teve atuação apagada. Em uma das jogadas, ele quase fez um gol. Quem marcou, aos 34 minutos, foi Jordi Alba. Após lindo lançamento de Messi, ele desviou do goleiro Reina e marcou.

Messi fechou o placar em jogada individual. No fim da partida, o argentino invadiu a área e chutou de pé direito. A bola desviou na zaga e enrou no canto esquerdo do goleiro: 4 a 0.

