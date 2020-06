Bayer Leverkusen renova contrato de lateral brasileiro até 2022

Divulgação/Bayer Leverkusen Wendell, lateral-esquerdo do Bayer Leverkusen



O Bayer Leverkusen anunciou, na manhã desta quarta-feira (3), a prorrogação do contrato de Wendell por mais uma temporada. Assim, o lateral-esquerdo brasileiro passa a ter vínculo com o clube alemão até a metade de 2022.

“Ainda me lembro com carinho de minhas conversas com Zé Roberto, que me recomendou o Bayer 04 antes de se mudar para a Alemanha. É um clube onde eu posso ser feliz”, festejou Wendell, que defende as cores do time desde 2014.

“Eu sempre me senti confortável aqui, todos os dias. Esse clube se tornou minha família. E tenho certeza de que ainda conseguiremos grandes coisas com nossa grande equipe”, completou.

Nas quatro rodadas do Campeonato Alemão após a retomada, Wendell participou de apenas um jogo. Na temporada, ele soma 27 partidas, 3 assistências e nenhum gol marcado.

Revelado pelo Londrina, Wendell ainda passou pelo Paraná antes de migrar para o Grêmio, onde se destacou entre as temporadas 2013 e 2014.