Bayer Leverkusen e Roma avançam às oitavas da Liga Europa

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ A Roma está nas oitavas de final da Liga Europa



Depois da vaga obtida pelo Rangers, da Escócia, sobre o Braga, em Portugal, na quarta-feira (26), a Liga Europa conheceu nesta quinta-feira (27) mais sete times classificados às oitavas de final. Com maior tradição no continente, Bayer Leverkusen e Roma, atuando como visitantes, foram dois dos que avançaram de fase na segunda competição de clubes mais importante da Europa.

Em Portugal, o clube alemão não se intimidou em jogar no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, e derrotou o Porto por 3 a 1, confirmando a vaga depois da vitória em casa por 2 a 1, na semana passada. Lucas Alario fez o primeiro, logo aos 10 minutos de jogo, e abriu caminho para o triunfo. Kerem Demirbay e Kai Havertz ampliaram antes do primeiro terço da segunda etapa e Moussa Marega fez o gol de honra dos portugueses.

Com mais sofrimento, a Roma foi até a Bélgica e ficou no empate por 1 a 1 contra o Gent. Passou por ter vencido por 1 a 0, na Itália, na semana passada. Jonathan David abriu o placar para os belgas aos 25 minutos do primeiro tempo, mas a comemoração foi curta porque os italianos empataram logo depois, aos 29, com o holandês Justin Kluivert, filho do ex-atacante Patrick Kluivert.

Em Barcelona, o Espanyol encarou uma difícil missão contra o Wolverhampton depois de perder na ida por 4 a 0, na Inglaterra, na semana passada. Nem mesmo a grande atuação do atacante argentino Jonathan Calleri, ex-São Paulo, que marcou três gols – um em cobrança de pênalti -, adiantou. O clube espanhol venceu por apenas 3 a 2. Adama Traore e Matt Doherty fizeram para os ingleses.

Em outros confrontos do dia, o Wolfsburg eliminou o Malmoe com a vitória por 3 a 0 na Suécia, depois de ter ganhado por 2 a 1 na Alemanha; o Basel fez 1 a 0 no APOEL Nicosia, na Suíça, após derrotar o time do Chipre por 3 a 0 na ida; e o LASK Linz venceu o AZ Alkmaar por 2 a 0, na Áustria, confirmando a vaga depois do empate por 1 a 1 na Holanda.

Por fim, no único duelo que teve prorrogação, o Istanbul Basaksehir se superou para eliminar o Sporting. Após perder por 3 a 1 na semana passada, em Portugal, o time da Turquia devolveu o placar em casa e levou a decisão da vaga para o tempo extra de 30 minutos. Aos 14 da segunda etapa, Edin Visca marcou o gol da classificação em uma cobrança de pênalti.

*Com Estadão Conteúdo