Bayern de Munique anuncia contratação por empréstimo de lateral do Real Madrid

Divulgação O Bayern de Munique fechou a contratação por empréstimo de Odriozola



O Bayern de Munique oficializou a contratação por empréstimo de Álvaro Odriozola, do Real Madrid, nesta quarta-feira (22). Fora dos planos de Zinédine Zidane, o espanhol reforçará o clube bávaro até o final da temporada 2019/20.

“Estamos convencidos de que Álvaro Odriozola ajudará nossa equipe com suas qualidades. Estou feliz por termos encontrado um defensor tão grande”, afirmou Hasan Salihamidžić, diretor esportivo dos alemães.

Odriozola, de 24 anos de idade, chega a pedido do técnico Hansi Flick à diretoria do Bayern. Pouco utilizado no Real, ele atuou em apenas cinco partidas na temporada, sofrendo com as concorrências de Carvajal, Nacho e Militão.

Agora, Odriozola disputará posição com Joshua Kimmich e Benjamin Pavard, jogadores considerados importantes no atual esquema do Bayern.

Revelado pela Real Sociedad, Odriozola foi comprado pelos Merengues em 2018 por 30 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões).