Bayern de Munique anuncia retorno de Douglas Costa; ‘herói’ do PSG também é contratado

O atacante brasileiro, que já atuou pelo clube alemão entre 2015 e 2018, estava na Juventus, da Itália

Divulgação/Juventus Douglas Costa deixou a Juventus e atuará por empréstimo no Bayern de Munique



Douglas Costa está de volta ao Bayern de Munique. A contratação do brasileiro, de 30 anos, foi anunciada nesta segunda-feira, 05, pelo clube alemão. O canhoto chega por empréstimo de um ano da Juventus, de Turim, time no qual atuou desde 2017. Douglas Costa foi jogador do Bayern de 2015 a 2018, quando participou de 77 jogos e anotou 14 gols. Nas duas últimas temporadas, conviveu com uma série de lesões que o impediram de ter uma sequência de jogos.

“Estou muito feliz por jogar no Bayern de novo. Eu tive um tempo maravilhoso em Munique, com muito sucesso. E estou certo que ganharemos títulos de novo”, disse o brasileiro, referindo-se aos dois títulos do Campeonato Alemão (2015/2016 e 2016/2017) e da Copa da Alemanha (2015/2016). “Douglas nos fortalecerá pelas pontas, o que é importante para o nosso jogo. Com Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Jamal Musiala e Douglas, agora temos jogadores de nessas áreas do campo. Isso dá ao treinador a oportunidade de rodar o elenco de forma sensata. Douglas conhece o Bayern e vai se adaptar novamente muito rapidamente”, afirmou Hasan Salihamidzic, diretor de futebol do Bayern.

Além de Douglas Costa, a diretoria do Bayern anunciou também a contratação de Choupo-Moting, que deverá ficar na reserva do astro Lewandowski. Após fase ruim, o camaronês ganhou destaque no jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Atalanta, ao fazer um gol decisivo. Formado nas categorias de base do Hamburgo, Choupo-Moting volta ao futebol alemão três anos depois de deixar o Schalke 04. O atacante também já jogou por Nuremberg e Mainz.

Outro reforço para o atual campeão da Europa foi o meia espanhol Marc Roca, de 23 anos, comprado por 9 milhões de euros (R$ 60 milhões), junto ao Espanyol. Ele vem para tentar ocupar a vaga deixada por Thiago Alcântara, transferido para o Liverpool. “Para mim, um sonho se torna realidade. Na minha opinião, o Bayern é o melhor clube do mundo e tem uma forte tradição. Estou muito feliz por representar as cores deste grande clube”, disse Marc, que vai vestir a camisa 22.

*Com informações do Estadão Conteúdo