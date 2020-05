Bayern de Munique bate o Dortmund e fica perto de conquistar a Bundesliga

Reprodução O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0



O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (26), no Signal Iduna Park, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Joshua Kimmich, que fez uma pintura em chute de cobertura, ainda no primeiro tempo.

O clássico alemão foi equilibrado nos minutos iniciais. Precisando do resultado, o Dortmund quase abriu o placar com Haaland, que bateu por baixo das pernas de Neuer, mas viu Boateng salvar sobre a linha, ainda no minuto inicial.

O time da casa chegou a oferecer perigo outras vezes, com Guerrero, Brandt e o próprio Haaland. Quem balançou as redes, no entanto, foi o Bayern de Munique.

Os bávaros já haviam exigido Burki, goleiro do Dortmund, em chutes de Coman, Goretza e Gnabry. O autor do gol, no entanto, foi o volante Kimmich, que apareceu na frente e bateu de cobertura, tirando do alcance do arqueiro adversário, aos 42 da etapa inicial.

No segundo tempo, o treinador Lucien Favre promoveu mudanças na equipe aurinegra, colocando Sancho e Can na equipe. O Bayern, porém, conseguiu conter bem os avanços do arquirrival e quase ampliou o placar com Lewandowski.

No fim, o Dortmund foi para o tudo nada, mas não conseguiu um doloroso revés em seu estádio vazio. Para piorar, a equipe perdeu Haaland, a sensação do time, machucado.

Com o triunfo, o Bayern amplia a vantagem para o rival para sete pontos e se aproxima do título da Bundesliga. Agora, restam apenas seis jogos para cada equipe no campeonato.