Bayern de Munique e RB Leipzig fazem confronto direto pela liderança em Munique

Líder do Campeonato Alemão desde o último fim de semana, o Bayern de Munique terá a chance de se consolidar no topo da tabela ao enfrentar o RB Leipzig, segundo colocado, neste domingo na Allianz Arena, em partida válida pela 21ª rodada.

O Leipzig liderava a Bundesliga até o último sábado, quando não passou de um empate com o Borussia Mönchengladbach e chegou a 41 pontos, um a menos que o Bayern. Desde a derrota justamente para o Gladbach, em 7 de dezembro, o time bávaro emplacou uma sequência de seis vitórias que o levou à ponta.

Nos últimos dias, a imprensa local divulgou um truque de motivação do técnico da equipe de Munique, Hansi Flick, que teria dito aos jogadores que toda a Alemanha torce contra o que seria o oitavo título seguido do Bayern no campeonato nacional – o que obviamente exclui a torcida do clube.

Ao ser perguntado a respeito, Flick não desmentiu. Sorrindo, limitou-se a dizer que é curioso como vazam as informações para os jornalistas.

As duas equipes terão desfalques importantes no confronto direto. Os donos da casa não poderão contar com o zagueiro Süle, o volante Javi Martínez e o meia-atacante Perisic, entre outros, enquanto os visitantes não têm à disposição os zagueiros Orban e Konaté nem o volante Kampl.

Com 15 gols marcados nas últimas três partidas pelo Alemão, o Borussia Dortmund é terceiro colocado, com 39 pontos. Na caça aos líderes, os ‘Aurinegros’ irão à BayArena jogar contra o Bayer Leverkusen, que tem cinco pontos a menos e aparecem em quinto.

O grande destaque do Dortmund em 2020 é o atacante Haaland, que até agora disputou quatro jogos pelo time e marcou sete gols, o último deles na última terça, na derrota para o Werder Bremen por 3 a 2, que selou a eliminação dos comandados de Lucien Favre na Copa da Alemanha.

Em quarto lugar, também com 39 pontos, o Gladbach fará a outra partida do domingo contra um embalado Colônia no Borussia Park. A equipe visitante obteve vitórias em cinco dos últimos seis compromissos pela Bundesliga e abriu seis pontos do Werder, que abre a zona de rebaixamento.

Programação da 21ª rodada do Campeonato Alemão:

Sexta-feira

Eintracht Frankfurt – Augsburg

Sábado

Wolfsburg – Fortuna Düsseldorf

Werder Bremen – Union Berlin

Hertha Berlim – Mainz 05

Freiburg – Hoffenheim

Schalke 04 – Paderborn 07

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund

Domingo

Borussia Mönchengladbach – Colonia

Bayern de Munique – RB Leipzig