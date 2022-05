Bayern de Munique encerra novela e renova com Thomas Müller até 2024

Torcedor do Gigante da Baviera na infância e defendendo as cores do time profissional desde 2009, o alemão assinou o novo acordo nesta terça-feira, 3

Reprodução/FC Bayern Muller renovou seu contrato com o Bayern de Munique até a metade de 2024



Paul Pogba (Manchester United), Paulo Dybala (Juventus), Arturo Vidal (Inter de Milão) e várias outras grandes estrelas estão em fim de contrato com seus respectivos clubes nesta reta final de temporada europeia 2021/22. Este também era o caso de Thomas Müller, meio-campista que renovou seu vínculo com o Bayern de Munique até a metade de 2024, na manhã desta terça-feira, 3. Torcedor do Gigante da Baviera na infância e defendendo as cores do time profissional desde 2009, o alemão assinou o novo acordo e comemorou. “Estou muito satisfeito por ter prorrogado meu contrato. O caminho desde que mudei para a equipe juvenil em 2000 tem sido uma história de sucesso fantástica até agora. Eu realmente gosto de manter as cores vermelhas dentro e fora de campo todos os anos”, disse o atleta de 32 anos.

Fazendo toda sua carreira no Bayern de Munique, Müller já conquistou 31 taças com a camisa da equipe, sendo duas da Liga dos Campeões, outras duas do Mundial de Clubes e onze do Campeonato Alemão. Desde que foi promovido ao time profissional, ele acumula 712 partidas, com 268 gols e 247 assistências no período. Na atual temporada, seu desempenho foi importante para mais um título da Bundesliga. Ao todo, ele balançou a rede 12 vezes e serviu seus companheiros em 24 ocasiões nas 43 partidas jogadas. “Thomas Müller é um modelo que carrega o brasão do nosso clube no coração. A continuidade sempre foi uma marca registrada do FC Bayern e, portanto, estamos felizes por termos conseguido estender o contrato com este importante jogador. Ele é alguém que assume a liderança e é um personagem importante no vestiário com seu estilo”, disse Oliver Khan, ex-goleiro e atual presidente do conselho do Bayern.