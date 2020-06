Bayern de Munique iguala feito da Juventus com oitavo título seguido do Alemão

EFE/EPA/ANDY RAIN O Bayern de Munique é octacampeão do Alemão



O Bayern de Munique conquistou o seu oitavo título consecutivo do Campeonato Alemão de maneira antecipada ao vencer o Werder Bremen nesta terça-feira (16). A partida, disputada no Weserstadion, terminou em 1 a 0, com gol de Robert Lewandowski. Desta forma, o “Gigante da Baviera” atingiu o mesmo patamar da Juventus em termos de domínio territorial. Os dois times são os únicos a conquistar o octacampeonato entre as principais ligas da Europa – Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, França e Portugal.

Os bávaros venceram o primeiro título da sequência na temporada 2012-13 da Bundesliga. Desde então, o Bayern de Munique faturou todos os campeonatos nacionais – na maioria das vezes, até com certa folga.

O Bayern, entretanto, pode voltar a ficar atrás da Juventus nesse quesito. Isto porque a “Velha Senhora” está em busca do seu nono título consecutivo do Italiano – na atual edição, o time bianconero lidera o Calcio com um ponto de vantagem para a segunda colocada Lazio.

Com mais uma taça para a galeria, o Bayern de Munique aumenta a sua soberania na Alemanha. Considerando todos os torneios disputados, os bávaros somam 30 troféus, contra 9 do Nuremberg, 8 do Borussia Dortmund, 7 do Schalke e 6 do Hamburgo.

Confira a lista dos recordistas de títulos consecutivos por país:

Itália – Juventus com 8 títulos

Alemanha – Bayern de Munique com 8 títulos

França – Lyon com 7 títulos

Espanha – Real Madrid com 5 títulos

Portugal – Porto com 5 títulos

Inglaterra – Huddersfield, Manchester United, Arsenal e Liverpool com 3 títulos cada