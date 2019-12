Bayern de Munique informa que Lewandowski passará por cirurgia na virilha

FOCKE STRANGMANN / EFE Lewandowski vive grande fase na sua carreira



O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, precisará passar por uma cirurgia na virilha. De acordo com comunicado do clube alemão, o centroavante será operado depois da partida contra o Wolfsburg, marcado para o sábado (21), na Allianz Arena, válida pela Bundesliga.

Hansi Flick, treinador do time bávaro, concedeu coletiva de imprensa nesta sexta-feira (20) e afirmou que Lewandowski deverá ficar parado entre “10 e 14 dias”. Assim, o polonês não deverá perder nenhuma partida do Alemão, que terá uma pausa até o dia 21 de janeiro de 2020.

Lewandowski vive uma das melhores fase da sua carreira. Na atual temporada, o atacante já marcou 30 gols e deu 1 assistência em 24 partidas. Ele é o artilheiro disparado do torneio nacional e da Champions League.

Na Bundesliga, no entanto, o Bayern é apenas o terceiro colocado, com 30 pontos – quatro a menos que os líderes RB Leipzig e Borussia Monchengladbach. Já na Liga dos Campeões, a equipe enfrentará o Chelsea nas partidas das oitavas de final.