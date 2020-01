Bayern de Munique não exercerá opção de compra de Coutinho, diz jornal

Divulgação/Bayern Coutinho está emprestado ao Bayern de Munique até o final da temporada



Emprestado pelo Barcelona, o meia-atacante Philippe Coutinho não deverá permanecer no Bayern de Munique após o término da temporada 2019/20. De acordo com informações do jornal “Bild”, em matéria publicada nesta quarta-feira (22), o clube bávaro não exercerá a opção de compra que tem pelo brasileiro.

Segundo o veículo alemão, a comissão técnica de Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern, está satisfeita com as apresentações de Coutinho, que contabiliza 7 gols e 7 assistências em 23 partidas realizadas pela equipe desde agosto de 2019.

Os diretores do Bayern, no entanto, não acreditam que o armador valha os 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 558 milhões, na cotação atual) estipulados no acordo feito com o Barça. Vale lembrar que a agremiação da Baviera já pagou 8,5 milhões de euros pelo empréstimo do jogador.

Desta forma, Coutinho deverá retornar ao time catalão, que pagou cerca de 160 milhões de euros ao Liverpool em 2018, em negociação recorde na história do clube.

No Barcelona, Coutinho recebeu oportunidades, mas ficou aquém da expectativa e acabou recebendo críticas da torcida e da imprensa local. Ao todo, ele somou 21 gols e 11 assistências em 76 partidas realizadas.