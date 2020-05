Bayern de Munique oferece mais de R$ 88 milhões para Alaba renovar contrato

Reprodução/Twitter Alaba é lateral/zagueiro do Bayern de Munique



O Bayern de Munique está disposto a pagar uma bolada para manter David Alaba em seu elenco por mais algumas temporadas. De acordo matéria publicada pelo diário “Bild”, nesta terça-feira (26), o clube alemão ofereceu um salário anula de 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 88 milhões) para o defensor estender seu vínculo.

Caso Alaba aceite a proposta, ele entraria no grupo dos jogadores mais bem remunerados do Bayern, que tem Manuel Neuer, Robert Lewandowski e Thomas Muller.

Titular no esquema tático do Bayern de Munique, Alaba tornou-se um zagueiro após a chegada do lateral-esquerdo na equipe bávara.

Revelado nas categorias de base do Bayern, Alaba integra o elenco profissional desde 2010. No período, ele ficou uma temporada emprestado ao Hoffenheim, mas voltou ao Gigante da Baviera rapidamente.