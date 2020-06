Bayern de Munique pode faturar o Campeonato Alemão na próxima terça-feira

EFE/EPA/ALEXANDER HASSENSTEIN O Bayern de Munique está muito perto do oitavo título do Alemão



O Bayern de Munique tem tudo para conquistar o Campeonato Alemão na próxima terça-feira (16). Para garantir o oitavo título consecutivo da Bundesliga, o time da Baviera precisa apenas vencer o vice-lanterna Werder Bremen, fora de casa, no jogo marcado para as 15h30 (de Brasília), válido pela 32ª rodada.

Restando três rodadas para o término da competição, o Bayern de Munique soma sete pontos de diferença para o segundo colocado Borussia Dortmund. Desta forma, um simples triunfo sobre o Werder Bremen garante matematicamente a taça aos bávaros.

O Bayern, no entanto, poderá soltar o grito de “é campeão” mesmo com um tropeço nesta rodada. Para isto acontecer, o time teria que torcer para uma derrota do Borussia Dortmund para o Mainz, na próxima quarta-feira.

No último sábado, a equipe comandada por Hansi Flick bateu o Borussia Monchelgandbach por 2 a 1. O resultado fez com que o time de Munique aumentasse a sua invencibilidade para 22 jogos – a última derrota aconteceu em dezembro de 2019, diante do próprio Monchengladbach.