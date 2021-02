Bayern de Munique 0 x 0 Tigres: Acompanhe minuto a minuto a final do Mundial de Clubes

Aqui, você acompanha os lances da decisão do torneio da Fifa que acontece no Catar

Reprodução/Bayern Bayern de Munique e Tigres fazem a final do Mundial de Clubes 2020



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO – A bola volta a rolar em Doha, no Catar.

47′ – FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Bayern e Tigres vão empatando em 0 a 0.

46′ – IMPEDIDO! Auxiliar flagra atacante Robert Lewandowski em posição irregular.

45′ – O árbitro assinala mais dois minutos de acréscimo. Vamos aos 47!

43′ – Na cobrança, Kimmich bate por baixo e a defesa mexicana afasta.

42′ – Davies aplica “drible da vaca” em Aquino, mas sofre a falta e não consegue dar sequência ao lance.

41′ – CARTÃO AMARELO! Dueñas, do Tigres, é advertido pelo árbitro após cometer falta.

40′ – O Bayern de Munique busca o seu sexto título na temporada 2019/20. O time alemão já conquistou o Campeonato Alemão, a Liga dos Campeões da Europa, a Copa da Alemanha, a Supercopa da Alemanha e a Supercopa da Europa.

38′ – Empolgou! Lucas Hernández arranca, tenta enfileirar a defesa do Tigres e perde a bola no ataque do Bayern.

37′ – Gignac disputa bola no alto com Davies e acaba cometendo falta de ataque.

36′ – QUE APERTO! O estagiário do Tigres passou um sufoco depois do chute de Sané no travessão.

34'⏱️| BAY 0⃣ -0⃣ TIG ¡Ufff! Balón del Bayern que pega en el poste.#TigresEnQatar 🇶🇦#HoyLaUEsMundial 🌍 pic.twitter.com/GF2JU2jXpI — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) February 11, 2021

35′ – Lewandowski acelera demais e deixa a bola sair pela linha de fundo.

34′ – NO TRAVESSÃO! Em cobrança de escanteio rápida, Sané recebe dentro da área e solta uma bomba no travessão do Tigres.

33′ – Rafael Carioca tenta passe rasteiro longo para deixar González na cara do gol, mas a bola para na marcação do Bayern

31′ – Rafael Carioca bate escanteio fechado, e Sule afasta. Na sobra, Pizarro domina e bate fraco, direto para as mãos de Neuer.

29′ – Sané encara marcação dupla, arrisca ultrapassagem, sofre o desarme e comete falta na sequência.

28′ – Aquino sai da esquerda para dentro e passa para Quiñones. O meia-atacante tenta passe para dentro da área, mas Lucas Hernández rebate.

27′ – Apertado, Neuer dá chutão e manda a bola para a lateral

26′ – O Tigres tenta manter a posse de bola no ataque para respirar um pouco. Que pressão do Bayern!

24′ – MAIS BAYERN – Coman finaliza com o pé direito de fora da área, e Guzmán defende em dois tempos.

23′ – QUE CHANCE! Em contra-ataque, Davies recebe de Coman e toca para o meio da área, mas a defesa afasta.

22′ – SÓ DÁ DAVIES! Lateral canadense faz jogada individual, traz para o pé direito e bate com pouca força, facilitando a defesa de Guzmán.

21′ – Bayern tem o dobro de finalizações que o Tigres no momento: 4 a 2.

20′ – NÃO VALEU! Árbitro entende que Lewandowski, em posição irregular, participou do lance e atrapalhou o goleiro Guzmán na jogada. Segue 0 a 0!

19′ – VAR! Árbitro de campo consulta o vídeo para saber se Lewandowski, em posição irregular, prejudica a visão do goleiro do Tigres.

18′ – GOL DO BAYERN DE MUNIQUE! Kimmich solta a porrada de fora da área e a bola morre no canto direito do goleiro.

17′ – Bayern explora a velocidade de Coman e Davies e concentra os seus ataques pela esquerda.

15′ – Quiñonez faz o “facão” nas costas da marcação e tenta receber de cara para o gol. Neuer, mais rápido, sai nos pés do jogador e agarra a bola.

14′ – SAIU COM BOLA E TUDO! Davies corre demais, perde o controle da passada e deixa a bola escapar. Tiro de meta para o Tigres.

13′ – Participativo, Davies coloca bola na área para Robert Lewandowski, que se enrola e acaba desperdiçando

12′ – Aos poucos, o Bayern vai tomando as rédeas da partida e ficando mais com a bola.

10′ – Gignac avança sozinho pela esquerda, encara marcação dupla e cruza para Quiñones, que finaliza direto para a linha de fundo.

09′ – Kimmich bate dois escanteios em sequência e não consegue levar perigo para a área do time mexicano.

08′ – Davies recupera bola no ataque, avança em velocidade e cruza. Esperta, a defesa do Tigres coloca para escanteio.

07′ – Coman é acionado por Davies na esquerda, mas perde a bola para o brasileiro Rafael Carioca.

05′ – QUE FEIO, LEWA! Atacante polonês recebe entre os zagueiros, gira o corpo e pega de canela. Mais uma chegada do Bayern!

04′ – GUZMÁN! Coman arrisca de fora da área, mas pega mascado e manda nas mãos do goleiro do Tigres.

03′ – O Bayern tenta sair pela primeira vez ao ataque, enquanto o Tigres se fecha em seu campo de defesa.

02′ – Em cobrança de falta, Gignac bate por baixo e fechado, facilitando o corte dos alemães.

01′ – MAS JÁ? Quiñones levanta na área buscando Gignac, mas a defesa do Bayern coloca para escanteio.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO – A bola está rolando para a final do Mundial entre Bayern de Munique e Tigres. Acompanhe todos os lances no site da Jovem Pan.

PRÉ JOGO – Vale lembrar que o Bayern de Munique tem dois desfalques em relação ao jogo da semifinal, diante do Al Ahly. O zagueiro Jérôme Boateng deixou o Catar após a morte da sua ex-namorada, enquanto Thomas Muller testou positivo para a Covid-19 no último exame antes da final.

PRÉ JOGO – Já o Tigres, do treinador Tuca Ferretti, entra no gramado com Guzmán; Luis Rodríguez, Reyes, Salcedo e Dueñas; Rafael Carioca, Pizarro, Luis Quiñones e Aquino; González e Gignac.

PRÉ JOGO – O todo poderoso Bayern de Munique está escalado com Neuer; Pavard, Sule, Lucas Hernández e Davies; Kimmich, Alaba, Coman, Sané e Gnabry; Lewandowski. O treinador é o alemão Hansi Flick.

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto do Mundial de Clubes! Bayern de Munique e Tigres (México) medem forças no estádio Education City, em Doha, no Catar, nesta quinta-feira, 11. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília).