Bayern de Munique vence Mönchengladbach e fica a uma vitória do título alemão

Bayern está a uma vitória do título do Campeonato Alemão



O Bayern de Munique está muito próximo da conquista de seu oitavo título nacional consecutivo do Campeonato Alemão. Mesmo desfalcado, o time derrotou o Borussia Mönchengladbach em casa, por 2 a 1, e precisa de apenas uma vitória para sagrar-se campeão.

Invicto em 2020, sem perder há 17 jogos, o líder da competição chegou aos 73 pontos, sete à frente do segundo colocado Borussia Dortmund, e restando três rodadas, precisa de apenas três pontos para ficar com o título, que pode vir na próxima terça-feira, contra o Werder Bremen, às 15h30.

O Borussia Mönchengladbach ocupa o quarto lugar, com 56 pontos. A colocação dá a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, e pode ser temporária. Quinto colocado, o Bayer Leverkusen tem os mesmos 56 pontos, mas saldo de gols pior, e ainda joga neste domingo. O time terá que secar o adversário para não perder a colocação.

A torcida vai também para que a lesão de Marcus Thuram, que foi substituído no começo do jogo, não seja grave. O atacante francês, destaque da equipe nesta temporada, deixou o campo com dores na perna esquerda.

O Bayern sentiu mais dificuldades em campo, sem o meia Thiago Alcântara, lesionado, o atacante Thomas Müller, principal garçom da competição com 20 assistências, e o goleador polonês Robert Lewandowski, artilheiro do torneio, com 30 gols – ambos suspensos, e foi menos dominante em relação às partidas anteriores.

A rede balançou pela primeira vez aos 26 minutos, com o holandês Zirkzee. Depois, aos 37 minutos, o lateral Pavard marcou contra, e deixou o placar igual. Na etapa final, o francês se redimiu. Ele deu a assistência para o gol de Goretzka, aos 41 minutos, que garantiu o triunfo e deixou os bávaros muito perto de mais um troféu da Bundesliga.

