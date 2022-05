Bayern não vai liberar Lewandowski antes de fim do contrato, diz dirigente

Atleta chegou ao clube em 2014 e tem contrato até 2023; CEO da equipe alemã garantiu que o craque ficará até o fim de seu vínculo

Reprodução/Instagram/_rl9/28.08.2021 Jogador já afirmou que não renovará seu vínculo com a equipe



Em meio à manifestações de Robert Lewandowski sobre seu futuro no futebol, Oliver Kahn, CEO do Bayern de Munique, afirmou que o craque polonês só sairá do time quando seu vínculo terminar em 2023. Durante uma entrevista a emissoras da Alemanha na festa pelo título da Bundesliga, Kahn disse que Lewandowski cumprirá seu contrato com a equipe. “Ele tem contrato até 2023. Ele vai cumprir o contrato dele. Basta!”, disse. “Nenhum jogador está acima do Bayern”, continuou. No sábado, após o empate entre Bayern e Wolfsburg, Lewandowski afirmou que aquela poderia ter sido sua última partida pela equipe alemã. Segundo a revista Kicker, o Bayern pretendia ampliar o contrato com o astro polonês até 2024, movimento similar ao que fizeram com Thomas Müller e Manuel Neuer. Entretanto, Lewandowski queria um contrato maior. Ele chegou ao Bayern em julho de 2014, tem contrato em vigência até junho de 2023 e já anunciou que não irá renovar o vínculo.