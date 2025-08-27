Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Bayern sai na frente, passa sufoco, mas garante vaga na Copa da Alemanha graças a Harry Kane

Bayern sai na frente, passa sufoco, mas garante vaga na Copa da Alemanha graças a Harry Kane

Equipe teve amplo domínio do jogo no primeiro tempo e comandou as ações da partida desde o início, pressionando a saída de bola do adversário e explorando as jogadas pelos lados do campo

  • Por Jovem Pan
  • 27/08/2025 21h50
  • BlueSky
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Harry Kane No fim, Harry Kane, de cabeça, balançou a rede, garantiu a vitória e a classificação nesta primeira rodada da competição

Em um jogo dramático e com direito a reviravoltas, o Bayern de Munique protagonizou uma classificação heroica nesta quarta-feira, na BRITA Arena, em Wiesbaden, ao derrotar o modesto Wehen Wiesbaden, time da terceira divisão, pelo placar de 3 a 2. Após abrir uma frente de dois gols, os visitantes permitiram o empate. No fim, Harry Kane, de cabeça, balançou a rede, garantiu a vitória e a classificação nesta primeira rodada da competição.

No histórico do confronto, o centroavante inglês e Olise marcaram para o conjunto de Munique. Do outro lado, o atacante Kaya foi o autor dos dois gols do time anfitrião no segundo tempo. No fim, valeu a estrela do atacante inglês, que voltou a ser decisivo e garantiu o histórico triunfo.

O Bayern teve amplo domínio do jogo no primeiro tempo e comandou as ações da partida desde o início, pressionando a saída de bola do adversário e explorando as jogadas pelos lados do campo. A pressão deu resultado e a equipe de Munique logo abriu vantagem no placar com o seu artilheiro em cobrança de pênalti. Harry Kane teve frieza para deslocar o goleiro e fez 1 a 0 aos 16 minutos.

A equipe do técnico Vincent Kompany esteve perto de chegar ao segundo gol ainda antes do intervalo com Guerreiro. Após desvio de cabeça, ele completou de esquerda e obrigou Stritzel a fazer milagre, aos 33 minutos.

A etapa complementar teve um início ainda mais animador para o conjunto da Bavária, que chegou ao seu segundo gol com apenas seis minutos. Michael Olise completou uma jogada na pequena área e fez 2 a 0.

Quando tudo indicava que a classificação viria sem sustos, o atacante Kaya resolveu mudar o rumo do confronto. Aos 18, ele entrou de carrinho para escorar um cruzamento da esquerda e diminuiu. Seis minutos depois, o atacante aproveitou uma bobeada da defesa, entrou livre na área inimiga e chutou na saída do goleiro Urbig para sacramentar o empate de 2 a 2 contra o gigante de Munique.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Já na parte final do encontro, Harry Kane teve a chance de decidir o duelo. Após sofrer pênalti, ele foi para a cobrança, mas Stritzel fez a defesa parcial. No rebote, o centroavante tentou marcar de cabeça, mas voltou a desperdiçar a chance de recolocar sua equipe à frente no placar. Nos acréscimos, veio a redenção. Num cruzamento da esquerda, o camisa nove subiu mais do que a marcação, testou firme e superou o goleiro rival garantindo o triunfo de 3 a 2 e a classificação.

Leia também

Manchester United mantém série de vexames ao cair na Copa da Liga Inglesa diante de rival da quarta divisão
João Fonseca perde de 22º do mundo em jogo de 'trocação' e cai na 2ª rodada do US Open

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >