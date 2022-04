Bayern vence clássico contra o Borussia Dortmund e conquista o Alemão pela 10ª vez seguida

Maior campeão nacional da Alemanha chegou ao 31º caneco na história

Ronald Witteck/EFE/EPA Neuer, goleiro e capitão do Bayern, ergue o 31º troféu alemão da história do clube



O Bayern de Munique confirmou neste sábado seu décimo título consecutivo do Campeonato Alemão ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 1 na Allianz Arena, em jogo válido pela 31ª rodada. Com os gols de Gnabry e Lewandowski no primeiro tempo, o time bávaro já tinha a vitória bem encaminhada. Na segunda etapa, o Borussia chegou a descontar com Emre Can, mas Musiala fez o terceiro da equipe da casa e deu números finais à partida. Com o resultado, o Bayern chegou aos 75 pontos, 12 à frente do próprio Dortmund, vice-líder, e não pode mais ser alcançado. O caneco amplia a hegemonia do Bayern, maior campeão alemão, com 31 conquistas, e muito à frente do segundo colocado, o Nuremberg, que tem nove.

*Com informações da AFP

