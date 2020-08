Bayern de Munique vence o PSG e conquista hexa da Liga dos Campeões

Coman, atacante francês, marcou o único gol do confronto; Neymar não teve grande atuação

Reprodução/Bayern Coman celebra gol marcado na final entre Bayern e PSG



O Bayern de Munique é campeão da Liga dos Campeões da Europa 2019/20! O time alemão superou o Paris Saint-Germain por 1 a 0 neste domingo, 23, no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em Portugal, conquistando o seu sexto título do principal torneio europeu entre clubes. Coman marcou o único gol do confronto para equipe da Baviera, já no segundo tempo do confronto. Neymar e Mbappé, astros do conjunto francês, acabaram passando em branco.

O primeiro tempo foi de muita emoção. Depois de um começo truncado, PSG e Bayern de Munique se soltaram e fizeram uma partida eletrizante e equilibrada. Aos 17 minutos, a equipe francesa chegou com perigo com Neymar, que aproveitou passe de Mbappé e chutou para excelente defesa de Neuer. Na sequência, o Bayern respondeu com Lewandowski, que girou rápido e acertou a trave do adversário. Com os dois times adiantando a marcação, a partida passou a ficar mais aberta. Di María, por exemplo, recebeu belo passe de Herrera e mandou por cima da meta. Já Lewa, em início de noite inspirada, cabeceou para boa intervenção de Navas. Nos minutos finais, Mbappé teve ótima chance para marcar, mas acabou pegando mascado na bola e facilitou a vida do goleiro alemão. O último lance da etapa inicial terminou com Coman, do Bayern, pedindo pênalti após disputa com Kehrer – o árbitro nada marcou.

Os times voltaram do intervalo mais tensos, principalmente após Gnabry cometer falta dura em Neymar e gerar confusão entre os jogadores. Com a bola rolando, o Bayern retornou mais ligado e abriu o placar aos 14 com Coman, que aproveitou lindo cruzamento de Kimmich para testar para o fundo do gol. Na sequência, a jogada se repetiu e o francês só não ampliou o marcador graças a boa cobertura de Thiago Silva, que salvou sobre a linha.

Precisando se expôr ainda mais, o PSG quase chegou ao empate com Marquinhos. O brasileiro recebeu assistência magistral de Di María e finalizou por baixo, mas também parou em Neuer. Hansi Flick, ao mesmo tempo, sacou os dois pontas para colocar Coutinho e Perisic, tentando colocar mais pressão diante dos franceses. O placar, no entanto, não foi alterado. O time de Munique conseguiu cozinhar bem o adversário, que demonstrou nervosismo até o apito final.

BAYERN DE MUNIQUE 1 X 0 PARIS SAINT-GERMAIN

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Kimmich, Boateng (Sule), Alaba e Davies; Thiago Alcântara (Tolisso), Goretka e Muller; Gnabry (Coutinho), Coman (Perisic) e Lewandowski. Treinador: Hans Flick.

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembé e Bernat (Kurzawa); Marquinhos, Paredes (Verratti) e Herrera (Draxler); Neymar, Di María (Chuopo-Moting) e Mbappé. Treinador: Thomas Tuchel.

GOL: Coman, aos 14 do segundo tempo (Bayern de Munique)

CARTÕES AMARELOS: Sule, Davies, Gnabry e Muller (Bayern de Munique); Paredes, Neymar, Thiago Silva e Kurzawa (PSG)