Belletti vê Barcelona favorito contra o Real Madrid e exalta Messi: ‘É o maior’

Reprodução/Instagram Belletti celebra gol com Lionel Messi



Barcelona e Real Madrid fazem nesta quarta-feira (18) a partida mais aguardada do primeiro turno do Campeonato Espanhol, no Camp Nou, a partir das 16h (horário de Brasília). Embaixador do time catalão, Juliano Belletti falou com exclusividade ao programa Futebol na Gringa, da Jovem Pan, e colocou a equipe blaugrana como favorita.

“Para mim, o favorito é o Barcelona, que joga em casa. Os dois times chegam em condições praticamente iguais de temporada a nível de futebol, a nível físico. 2 a 0 Barça”, afirmou ex-lateral-direito.

Principal artilheiro da história do “El Clasico”, Messi já anotou 26 gols diante do arquirrival e é o principal trunfo do Barcelona para o jogo adiado da 10ª rodada da La Liga, que vale a liderança da competição. Para Belletti, o argentino pode ser considerado o maior futebolista da agremiação Culé de todos os tempos.

“É o maior! É muito difícil jogar no Barça em tão alto nível como ele fez nos últimos anos, desde que ele é profissional. A gente viu grandes jogadores ao longo da história do futebol, mas que não conseguiu jogar bem mais de três, quatro, cinco anos. O único que fez isso é o Messi. Por isso, para mim ele é o melhor da história”, opinou.

Campeão da Champions League 2005/06 com o Barça, o ex-jogador também falou do trabalho de Ernesto Valverde, treinador questionado por boa parte da torcida catalã. Na visão de Belletti, no entanto, o comandante está indo muito bem em diversos aspectos.

“Grande trabalho. Conquistou títulos, tem revelado jogadores, dado oportunidade a muitos jovens, que ele tem que ver o momento certo para isso e está fazendo muito bem. Depois que esse jovem jogador joga, ele dá suporte suficiente e necessário para tudo que representa jogar no Barça”, disse.

Para finalizar, Belletti falou sobre um torneio que conhece bem: a Liga dos Campeões da Europa. Questionado sobre os principais candidatos ao título da atual edição, o ex-jogador incluiu Barcelona, Liverpool e o Napoli. A equipe italiana, inclusive, será a adversária do clube espanhol nas oitavas de final.

“Sempre é favorito. Tudo que é feito dentro do Barcelona é para conquistar títulos e, dentre eles, é a Champions League. Temos alguns rivais interessantes, que é o Liverpool, que mesmo sendo o atual campeão continua jogando um grande futebol, e me surpreendeu como o Napoli, que se classificou com um grande futebol também. E a Champions não é uma competição que tem muitas surpresas. São raras, mas em cima disso, acho que Liverpool e Barça são os favoritos”, encerrou.