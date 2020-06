Benfica empata, e torcedores atacam ônibus da delegação com pedradas

EFE/EPA/TIAGO PETINGA Após Benfica deixar chance de assumir a liderança escapar, ônibus da equipe é apedrejado



O Benfica empatou em casa nesta quinta-feira, 4, com o Tondela, e perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Português, que está com o rival Porto. O resultado gerou protestos violentos da torcida, segundo informações da imprensa portuguesa.

De acordo com A Bola e O Jogo, o ônibus que transportava a delegação da equipe foi apedrejado enquanto passava por um viaduto em uma autopista. O volante Julian Weigl e o meia-atacante Andrija Zivkovic foram feridos por estilhaços de vidro. Nem mesmo a escolta policial impediu a ação dos vândalos. Até o momento, nenhum dos autores das agressões foi preso ou identificado.

Benfica e Porto estão empatados na liderança do torneio, com 60 pontos. Como venceu os dois confrontos diretos na temporada, o Porto segue na ponta.