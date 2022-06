Benjamin Mendy, do Manchester City, é acusado de mais um estupro

Jogador de 27 anos responde por outras sete acusações na Inglaterra e irá a julgamento em 25 de julho

Reprodução / Twitter / Manchester City Mendy está afastado do Manchester City desde que as investigações começaram



O lateral-esquerdo francês, Benjamin Mendy, foi novamente acusado de um estupro nesta quarta-feira, 1º, após o levantamento das restrições de denúncia na Inglaterra. Essa nova alegação é a oitava acusação de abuso contra o jogador de 27 anos. Recentemente ele também foi acusado de agressão sexual e uma tentativa de estupro, tudo relacionado a sete mulheres jovens. Mendy se declarou inocente a um Tribunal no mês passado. Não há muitas informações sobre o novo caso, porque um dos juízes proibiu a mídia local de divulgar detalhes. As acusações anteriores teriam ocorrido na casa do jogador entre outubro de 2018 e agosto de 2021. Mendy irá a julgamento em 25 de julho. Ele está afastado do City desde que as primeiras acusações foram feitas e não é mais convocado pela França.