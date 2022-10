Benzema marca, Real Madrid derrota Elche e dispara na liderança do Espanhol

Federico Valverde e Asensio também marcaram para os madrilenos diante do último colocado da La Liga

EFE/Manuel Lorenzo Benzema e Valverde marcaram na vitória do Real Madrid sobre o Elche



O Real Madrid não encontrou dificuldades para superar o Elche por 3 a 0, nesta quarta-feira, 19, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Espanhol. Em grande fase, o uruguaio Federico Valverde abriu o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o atual vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema, ampliou o marcador. Já nos acréscimos, o espanhol Asensio deu números finais ao duelo. Com o resultado, os madrilenos vão a 28 pontos, abrindo seis de vantagem para o segundo colocado Barcelona, que ainda enfrenta o Villarreal nesta quinta-feira, 20. O Elche, por sua vez, segue na lanterna da competição, somando apenas 3 pontos. O próximo compromisso da equipe de Carlo Ancelotti está marcado para o sábado, 22, diante do Sevilla, no Santiago Bernabéu.