Benzema se recupera e é reforço confirmado para o Real Madrid em clássico contra o Barcelona

Centroavante participou normalmente de treino no CT e acenou positivamente para o técnico Carlo Ancelotti

José Zorrilla. EFE/R. García Benzema marcou os dois gols da vitória sobre o Valldolid pelo Espanhol



Recuperado de uma pancada na perna esquerda em jogo do meio de semana contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões, o centroavante Karim Benzema participou normalmente do treino do Real Madrid no CT de Valdebebas e está confirmado para enfrentar o Barcelona neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Após a atividade, o jogador francês sinalizou positivamente para o técnico Carlo Ancelotti sobre a sua reação aos trabalhos de campo. Sem qualquer limitação de movimentos, ele reforça o ataque do time merengue. No confronto com os ingleses, o artilheiro acabou sendo substituído por precaução. Nos últimos dois dias, ele fez um tratamento intensivo e o teste final sobre o seu retorno aconteceu neste sábado.

Às voltas com seguidas contusões, o atacante francês vem fazendo um trabalho diferenciado a fim de melhorar seu condicionamento físico para não ficar refém de lesões. Na atual temporada, das 42 partidas realizadas pelo Real Madrid, o atleta esteve em campo em 28 vezes. O desfalque para o duelo com o Barcelona deve mesmo ficar por conta de Alaba. O defensor se machucou na partida contra os ingleses, mas no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e segue cumprindo tratamento. Suspenso, o atacante Álvaro Rodríguez também fica fora da partida. Classificado para as quartas de final do principal torneio europeu de clubes, o Real Madrid busca, no entanto, uma retomada no Campeonato Espanhol. O time ocupa a segunda colocação na classificação com 56 pontos e tenta diminuir a distância para o Barcelona, que tem uma frente de nove pontos na liderança.

*Com informações do Estadão Conteúdo