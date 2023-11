Bicho-papão dos brasileiros, Boca Juniors vai ao Maracanã para encerrar jejum e virar o maior da Libertadores

Sem levantar a taça desde 2007, time de Buenos Aires se igualará ao Independiente como clube com mais títulos se bater o Fluminense; três dos seis canecos foram contra equipes brasileiras

Divulgação/Boca Juniors Boca Juniors ostenta seis títulos da Libertadores em sua história



Faz 16 anos que o poderoso Boca Juniors não conquista a Copa Libertadores da América, competição da qual é o segundo maior vencedor — tem seis títulos, um a menos que o conterrâneo Independiente. A última vez dos xeneizes foi na edição de 2007, no desativado estádio Olímpico, em um show de Riquelme contra o Grêmio. Terror dos times brasileiros, o Boca também já derrotou Cruzeiro, Palmeiras e Santos em finais e leva ampla vantagem contra os vizinhos em mata-matas. Neste domingo, às 16h, enfrentará um velho conhecido, mas em um estádio onde nunca conseguiu grandes conquistas.

Quando despachou o Fluminense em 2012, nas quartas de final, com histórico gol de Santiago “El Tanque” Silva no finzinho, o palco do confronto era o Engenhão. A grande chance de o gigante argentino ter feito do Maracanã mais uma área de lazer no Brasil foi em 1963, quando disputou o primeiro duelo da final no mítico estádio carioca. O adversário, porém, era o Santos de Pelé, que ficou com o caneco após vitórias por 3 a 2 no Rio de Janeiro e por 2 a 1 na Bombonera.

Aquela era apenas a segunda edição da Libertadores. O Boca só conseguiu dar a volta olímpica em 1977, contra o Cruzeiro, na primeira de muitas vitórias contra brasileiros em mata-matas. Mas foi só do ano 2000 para frente que a camisa azul e amarela virou sinônimo de pesadelo para os times daqui. Naquela temporada, o esquadrão comandado por Riquelme, hoje vice-presidente do clube, ganhou do Palmeiras em pleno Morumbi. No ano seguinte, voltou a eliminar o Verdão, mas nas semifinais. Os argentinos, aliás, venceram os quatro duelos eliminatórios contra os alviverdes na “Liberta”.

Em 2003, o Cícero Pompeu de Toledo novamente foi pintado de azul e ouro. Já sem Riquelme, a equipe argentina foi comandada por um jovem Carlitos Tevez diante do Santos de Robinho e Diego. Com duas vitórias maiúsculas (2 a 0 em Buenos Aires e 3 a 1 em São Paulo), o Boca Juniors virava de vez o bicho-papão dos brasileiros. Mesmo quando os times não estão à altura de sua história, a camisa pesa. Foi o que aconteceu, por exemplo, contra o Palmeiras, nas semifinais deste ano. É isso que a apaixonada torcida xeneize espera que ocorra hoje.

Confira os mata-matas do Boca Juniors contra brasileiros

1963: perdeu para o Santos na final

1977: venceu o Cruzeiro na final

1991: venceu o Corinthians nas oitavas de final

1991: venceu o Flamengo nas quartas de final

2000: venceu o Palmeiras na final

2001: venceu o Vasco nas quartas de final

2001: venceu o Palmeiras na semifinal

2003: venceu o Paysandu nas oitavas de final

2003: venceu o Santos na final

2004: venceu o São Caetano nas quartas de final

2007: venceu o Grêmio na final

2008: venceu o Cruzeiro nas oitavas de final

2008: perdeu para o Fluminense na semifinal

2012: venceu o Fluminense nas quartas de final

2012: perdeu para o Corinthians na final

2013: venceu o Corinthians nas oitavas de final

2018: venceu o Cruzeiro nas quartas de final

2018: venceu o Palmeiras na semifinal

2019: venceu o Athletico-PR nas oitavas de final

2020: venceu o Internacional nas oitavas de final

2020: perdeu para o Santos na semifinal

2021: perdeu para o Atlético-MG nas oitavas de final

2022: perdeu para o Corinthians nas oitavas de final

2023: venceu o Palmeiras na semifinal