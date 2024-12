Bisneto do Mussolini faz gol na Série B da Itália e torcida comemora com gesto fascista

Lateral direito, de apenas 21 anos, foi emprestado pela Lazio ao Juve Stabia até junho de 2025

ANSA / AFP Em pronunciamento ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", jogador diz preferir ser chamado apenas de Romano Mussolini e não Romano Floriani



Romano Floriani Mussolini, bisneto do ex-ditador italiano Benito Mussolini, fez sua estreia como goleador profissional ao marcar o único gol da partida que garantiu a vitória do Juve Stabia sobre o Cesena, por 1 a 0, na Série B do Campeonato Italiano. O momento foi marcado por uma reação dos torcedores, que, ao ouvirem seu primeiro nome, começaram a entoar o sobrenome Mussolini e realizar gestos associados ao fascismo.

O jovem lateral direito, de apenas 21 anos, foi emprestado pela Lazio ao Juve Stabia até junho de 2025. Antes de se juntar ao clube, Romano iniciou sua trajetória nas categorias de base da Roma, onde desenvolveu suas habilidades. Nesta temporada, ele já participou de 19 jogos. O gol que selou a vitória do Juve Stabia foi anotado de cabeça, aos 21 minutos do primeiro tempo, após um cruzamento preciso de Piscopo. Em pronunciamento ao jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, jogador diz preferir ser chamado apenas de Romano Mussolini e não Romano Floriani.

Polémica en el fútbol italiano. Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italiano, marca su primer gol como profesional para que el Juve Stabia gane 1-0 al Cesena en Serie B… y la grada de su equipo reacciona así. El jugador de 21 años, cedido por la Lazio, explicó en… pic.twitter.com/G8Ey5vLXLF — Soy Calcio (@SoyCalcio_) December 22, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Pulicado por Luisa dos Santos