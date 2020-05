Jogadores de Boca e River se unem em campanha solidária contra covid-19

View this post on Instagram

HOLA! Quiero contarles la increíble iniciativa que lanzó @clubmediaagency que se llama: TU CAMISETA, UN PEDAZO DE ALEGRÍA Consiste en acercar algo de cariño y apoyo a personas que trabajen en hospitales y centros de asistencia de COVID-19, para que sean utilizados de forma decorativa sobre su uniforme de trabajo y generar empatía entre médicos y pacientes, llevando alegría a quienes más la necesitan en este momento. – Este barbijo es una parte de mi camiseta. La usé en un partido importante ,fue reciclada para crearlo, y es único. Hay tan solo 12 barbijos de esta camiseta. . Si sos jugador y querés donar tu camiseta, manda un DM a @clubmediaagency 👏🏻👏🏻🙌🏻