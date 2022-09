Bola de Ouro terá prêmio com o nome de Sócrates, ídolo do Corinthians e da seleção brasileira 

A iniciativa tem como objetivo premiar todos os atletas que tenham se destacado em ações sociais ou de solidariedade

Reprodução/Twitter/@francefootball A France Football criou o Prêmio Sócrates



A France Football, responsável por organizar a Bola de Ouro, anunciou nesta quarta-feira, 21, que a próxima edição do evento contará com o “Prêmio Sócrates”, em homenagem ao ídolo do Corinthians e da seleção brasileira, que morreu em 2011. De acordo com a revista francesa, a premiação será elaborada pelo jornal “L’Équipe” e a organização “Peace and Sport”, tendo como objetivo premiar todos os atletas que tenham se destacado em ações sociais ou de solidariedade. “O grupo L’Équipe está em parceria com Peace and Sport para a criação de um prêmio social como parte da cerimônia da Bola de Ouro: o Prêmio Sócrates”, anunciou. “O Prémio Sócrates vai identificar a melhor ação solidária levada a cabo por verdadeiros campeões”, completou. Revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Sócrates ainda passou por Fiorentina, Flamengo e Santos. No Corinthians, no entanto, ele ganhou destaque além dos gramados, sendo um dos um dos principais nomes do movimento “Democracia Corintiana”, que visava combater a Ditadura Militar no país. A cerimônia da Bola de Ouro acontecerá em 17 de outubro deste ano e também prestigiará o melhor jogador (masculino e feminino) e o principal treinador (masculino e feminino), além do goleiro da temporada (Troféu Yashin) e o melhor futebolista sub-21 (Troféu Kopa).