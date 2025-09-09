Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Bolívia x Brasil: Confira transmissão da Jovem Pan ao vivo

Bolívia x Brasil: Confira transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

  • Por Jovem Pan
  • 09/09/2025 19h06 - Atualizado em 09/09/2025 19h08
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Bolívia e Brasil Bolívia e Brasil se enfrentam pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (9), em jogo válido pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 às 20h30(de Brasília). A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, a partir das 19h. Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Daniel Lian no Youtube.

Confira a transmissão aqui:

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >