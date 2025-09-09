Bolívia x Brasil: Confira transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

Arte/Jovem Pan Bolívia e Brasil se enfrentam pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026



Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (9), em jogo válido pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 às 20h30(de Brasília). A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, a partir das 19h. Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Daniel Lian no Youtube.

Confira a transmissão aqui: