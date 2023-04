Borussia Dortmund goleia o Eintracht Frankfurt e rouba liderança do Bayern de Munique a cinco rodadas do fim do Alemão

Equipe aurinegra aproveita derrota do rival e retoma a ponta; crise na equipe da Baviera rendeu bronca do ídolo Oliver Khan e irritação de Thomas Müller com repórter

FRIEDEMANN VOGEL/EFE/EPA Jogadores do Borussia Dortmund comemoram o quarto gol da goleada sobre o Entracht Frankfurt



O Campeonato Alemão tem um novo líder. Aproveitando a derrota (e a crise) do Bayern de Munique mais cedo neste sábado, 22, o Borussia Dortmund entrou em campo já sabendo que uma vitória o levaria à ponta. Em casa, no estádio Signal Iduna Park, a equipe comandada pelo técnico Edin Teriz atropelou o Eintracht Frankfurt com uma goleada por 4 a 0. Bellingham, aos 19 minutos, Mallen, duas vezes (aos 22 do primeiro tempo e aos 21 do segundo), e Hummels, aos 41, fizeram os gols da equipe aurinegra. O Borussia chegou a 60 pontos, um a mais que o rival da Baviera a cinco rodadas do fim da Bundesliga. Empolgada, a torcida de Dortmund devolveu a provocação dos fãs do Bayern, que perguntaram quem seria o campeão alemão após a vitória no clássico. “Quem será campeão alemão? O Borussia”, cantaram hoje os torcedores do novo primeiro colocado.

A equipe de Munique havia jogado antes do rival e perdido para o Mainz por 3 a 1, fora de casa. A derrota em momento crucial no Campeonato Alemão se soma à eliminação na Liga dos Campeões em confronto no qual o Manchester City não deu a menor chance ao gigante bávaro. Após o jogo, segundo o jornal esportivo “Bild”, o ídolo e atual CEO Oliver Kahn entrou no vestiário com o presidente Herbert Hainer e o diretor esportivo Hasan Salihamidzic e deu uma bronca em todo o elenco. “Foi um segundo tempo catastrófico. Quem era o time que queria se tornar campeão alemão? Será muito difícil”, declarou o ex-goleiro. Já o atacante Thomas Müller se irritou com a pergunta da repórter Britta Hofmann, da TV Sky. “O quanto você se incomoda por dar a bola ao Dortmund”, questionou a jornalista, referindo-se à iminente perda de liderança. “É uma pergunta séria”, rebateu o jogador.