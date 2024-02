Brasil permanece na quinta posição do ranking de seleções divulgado pela Fifa

Argentina ocupa o primeiro lugar da lista, seguida pela França e Inglaterra; Catar avança para o 37º

O Brasil está em quinto lugar com 1784,09 pontos, seguido pela Holanda com 1745,48 pontos.



O ranking mundial de seleções da Fifa em 2024 teve sua primeira atualização divulgada nesta quinta-feira, 15. O top 10 permaneceu o mesmo em relação à temporada passada, uma vez que as seleções europeias e sul-americanas ainda não entraram em campo este ano. As únicas mudanças ocorreram devido aos jogos disputados na Copa Africana das Nações e na Copa da Ásia. A seleção do Catar, campeã da Copa da Ásia, foi a que mais subiu no ranking, ganhando 92 pontos e pulando do 58º para o 37º lugar. A Jordânia, finalista da competição asiática, também teve um grande avanço na tabela, subindo 17 posições e ocupando atualmente o 70º lugar. Entre as seleções africanas, a Nigéria, finalista da Copa Africana das Nações, ganhou 14 posições e agora está na 28ª colocação. O Marrocos também se destacou, ultrapassando os Estados Unidos e se aproximando do top 10 pela primeira vez em sua história.

No ranking da Fifa atualizado, a Argentina em primeiro lugar com 1855,20 pontos, seguida pela França com 1845,44 pontos. A Inglaterra ocupa a terceira posição com 1800,05 pontos, seguida pela Bélgica com 1798,46 pontos. O Brasil está em quinto lugar com 1784,09 pontos, seguido pela Holanda com 1745,48 pontos. Portugal ocupa a sétima posição com 1745,06 pontos, seguida pela Espanha com 1732,64 pontos. A Itália está em nono lugar com 1718,82 pontos, enquanto a Croácia fecha o top 10 com 1717,57 pontos.

