Brasil segue em 3º no ranking da Fifa; saiba quem lidera

Por incrível que pareça, a primeira colocada da lista nunca chegou sequer a uma final de Copa do Mundo

EFE A Seleção Brasileira de Tite e Neymar não entra em campo desde o início do ano



A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 17, a primeira atualização de seu ranking desde o início da pandemia do novo coronavírus, que paralisou o futebol em todo o mundo por, pelo menos, três meses. As competições começaram a ser retomadas aos poucos a partir de maio e as seleções, principalmente as europeias, voltaram a entrar em campo neste mês. Assim, a Bélgica segue na liderança, seguida pela França e pelo Brasil. Depois de seis meses de interrupção das competições e dos jogos internacionais devido à pandemia da Covid-19, as 55 partidas realizadas em setembro entre seleções europeias, além do amistoso entre Usbequistão e Casaquistão (vitória dos usbeques por 2 a 1), produziram efeito no ranking e causou mudanças no Top 10.

Com vitórias sobre Dinamarca e Islândia, pelas primeiras rodadas da Liga das Nações da Uefa, a Bélgica manteve a ponta, com 1.773 pontos. A França, que bateu Suécia e Croácia, está em segundo com 1.744. Sem entrar em campo desde novembro do ano passado, a Seleção Brasileira é a terceira colocada, mas agora mais distante das rivais com 1.712. A Inglaterra está em quarto lugar e a primeira mudança no Top 5 acontece em seguida. Com os triunfos sobre croatas e suecos, Portugal subiu para o quinto posto e ultrapassou Uruguai, em sexto, e Croácia, que despencou para a oitava colocação. A sétima posição está com a Espanha. Argentina e Colômbia completam o Top 10 do ranking.

Outras seleções com tradição, Itália, Holanda e Alemanha ganharam uma colocação cada com a queda de três posições da Suíça e ocupam, respectivamente, os 12.º, 13.º e 14.º lugares. O México ainda está à frente de todas no 11.º posto. A Fifa atualizará o ranking no próximo dia 22 de outubro, depois de uma Data Fifa na qual é esperado que todas as seleções entrem em campo por competições continentais ou pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar.

Confira, abaixo, o Top 10 do ranking da Fifa:

1º – Bélgica – 1.773 pontos

2º – França – 1.744

3º – Brasil – 1.712

4º – Inglaterra – 1.664

5º – Portugal – 1.653

6º – Uruguai – 1.645

7º – Espanha – 1.642

8º – Croácia – 1.628

9º – Argentina – 1.623

10º – Colômbia – 1.622

*Com informações do Estadão Conteúdo