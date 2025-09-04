Brasil x Chile: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelas eliminatórias da Copa

Arte/Jovem Pan Já classificado, Brasil cumpre tabela contra o Chile no Maracanã



Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (4), em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Narração de Nilson César, comentários de Bruno Prado e reportagem de Rodrigo Viga e Daniel Lian no YouTube.

Confira a transmissão aqui