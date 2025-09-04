Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Brasil x Chile: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Brasil x Chile: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelas eliminatórias da Copa

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 20h00
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Brasil x Chile Já classificado, Brasil cumpre tabela contra o Chile no Maracanã

Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (4), em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Narração de Nilson César, comentários de Bruno Prado e reportagem de Rodrigo Viga e Daniel Lian no YouTube.

Confira a transmissão aqui

  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >