Brasileiro do Benfica sofre paralisia que afeta visão e pode perder temporada

Reprodução/Benfica Gabriel, do Benfica, pode perder a temporada



O volante brasileiro Gabriel, do Benfica, foi afastado dos treinos, segundo divulgou o clube, por causa de um raro problema que o impede de enxergar com normalidade, o mesmo sofrido pelo italiano Gennaro Gattuso, em 2011.

Trata-se de uma paralisia no sexto nervo craniano, que faz com que o jogador veja dobrado, especificamente, no olho esquerdo. Por causa disso, o ex-Resende e Juventus, da Itália, só fará atividades físicas na academia por tempo indeterminado.

O Benfica não divulgou o tempo de afastamento de Gabriel, que só poderá voltar aos gramados quando estiver completamente curado. Nove anos atrás, Gattuso atravessou a mesma situação na época que defendia o Milan e ficou de dois a três meses fora.

O volante brasileiro chegou ao clube encarnado no meio de 2018, logo se tornou titular, mas perdeu grande parte da temporada passada por causa de grave lesão em um dos joelhos. Em 2019-2020, ele fez 13 jogos no Campeonato Português.

*Com informações da EFE