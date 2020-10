Brasileiro fala sobre Lewandowski: ‘O que ele faz, eu fiz seis ou sete anos seguidos’

O atacante polonês foi eleito o melhor jogador pela Uefa após ser o goleador da Champions League, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha na temporada passada

Reprodução Lewandowski, do Bayern de Munique, em partida contra o Borussia Dortmund



Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador pela Uefa após ser o goleador da Champions League, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha na temporada passada. Além disso, o atacante do Bayern de Munique é considerado favorito ao prêmio Fifa The Best, que ainda não tem data definida devido à pandemia da Covid-19. Os feitos, no entanto, não impressionam o brasileiro Jardel, ex-atacante que minimizou uma comparação com o polonês.

“Entrei para a história, sou único. Falo isso com humildade. O Lewandowski é um jogador que faz 45 a 60 gols por ano. O que ele faz eu fiz durante seis ou sete anos seguidos. Então, se eu agora fosse jogador valeria uns 150 ou 200 milhões de euros”, disse Jardel nesta quinta-feira, 15, em entrevista ao jornal português Record.

Jardel foi revelado pelo Vasco em 1994 e campeão da Copa Libertadores com o Grêmio em 1996, quando anotou 46 gols na temporada. Na Europa, o ex-centroavante se sagrou vencedor da Chuteira de Ouro: pelo Porto, na temporada 1998/99, com 56 gols, e pelo Sporting, em 2001/02, com 55 bolas nas redes.